Искусственный интеллект поможет школьникам лучше учиться

В России создается новая образовательная платформа "Моя школа", через которую дети и учителя получат доступ к проверенным цифровым учебным материалам - онлайн-урокам, электронным учебникам, видео, графике, интерактивным задачкам.

Как рассказали "Российской газете" в Федеральном институте цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО - подведомственный Минпросвещения), платформа "Моя школа" объединит разрозненные федеральные и региональные образовательные платформы, создаст единое цифровое образовательное пространство. Но - никогда не заменит живого учителя!

- Не надо каждый раз вводить логин и пароль от электронного дневника на одном ресурсе, а для доступа к цифровому учебнику - на другом: вход будет через единый сервис, - рассказали в институте. - В новой платформе будет размещена библиотека верифицированного контента, в которой планируется собрать прошедшие экспертизу цифровые учебники, видеоматериалы, интерактивные презентации. Там же разместят более 26 тысяч цифровых опорных конспектов для 1-11 классов, более 54 тысяч электронных образовательных материалов для дополнения и обновления цифрового контента по 46 предметам. Плюс - рабочие программы по профильным предметам в для предпрофессиональных 10-11 классов. То есть и детям и учителям упростят задачу: все необходимое по школьной программе будет собрано в одном месте и доступно "здесь и сейчас".

Что интересно? Технологии искусственного интеллекта помогут школьникам лучше учиться. Для этого разработчики внедрят технологию обработки больших данных и "прокачают" систему оценки учебных достижений.

- По каждой теме школьной программы создаются интерактивные проверочные материалы. Ученик сможет в любой момент сам пройти интерактивный тест, а система оперативно выдаст результат: какая тема - идет на "отлично", а где знания можно и еще подтянуть, - рассказали разработчики в ФИЦТО. - Данные видит учитель и на их основе индивидуально подбирает обучающий материал ребенку. Это шаг к адаптивному обучению.

Так что для каждого школьника появится возможность выстроить индивидуальный образовательный маршрут. Более того, система искусственного интеллекта поможет многим родителям сэкономить на репетиторах.

- В традиционной школе, в случае, если ребенок, к примеру, болел и пропустил тему, когда весь класс ее проходил, ждать его никто не будет - всему классу нужно проходить уже новый материал. В этот момент подключаются родители и объясняют сами учебник, как могут, либо вынуждены нанимать репетитора и догонять пропущенную тему, - рассказали в ФИЦТО. - При использовании возможностей цифровой образовательной платформы ребенок во время отсутствия в школе может изучать тему вместе с классом, но онлайн. Если изучение темы ему дается сложно, то учитель помогает подобрать цифровые учебные материалы.

Система учитывает "цифровые следы" школьника. К примеру, фиксирует, какими предметами ребенок интересуется больше всего, может предложить материалы для углубленного изучения. Или, наоборот, учитывать, какие темы школьник не усвоил - тогда система выдает ему полезный цифровой контент, чтобы он мог закрыть эти пробелы.

- Форматы разные - это не только привычные цифровые текстовые учебники, но и анимационные ролики, видеоинтервью с учеными, интерактивные справочники и статьи, виртуальные лаборатории, интерактивная графика, игры-симуляторы, а также веб-квесты, цифровые диктанты, тесты с включением медиа-объектов, кейсы для решения практических задач и многое другое, - рассказали в ФИЦТО. - Кроме того, технология искусственного интеллекта и обработки больших данных способна сделать мониторинг образовательной траектории каждого ученика в режиме онлайн. В этом мониторинге будут учтены пройденные уроки, полученные отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, а также результаты ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад, чемпионата WorldSkills. Внедрение современных технологий поможет отследить и зафиксировать личные достижения ученика, сделать образование индивидуальным, а значит - более эффективным.

Прямая речь

И.о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Людмила Бокова:

- Я думаю, что в будущем так же, как и сегодня, в школе будут два главных героя - учитель и ученик. А современные технологии сделают традиционный процесс обучения ярким, увлекательным и интересным. Цифровизация постепенно входит в нашу обыденную жизнь и, конечно, в сферу образования, дополняя существующие уже решения новыми технологиями.