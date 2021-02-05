Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
13:01 05.02.2021

Кадастровая палата разъяснила, что делать после ремонта в квартире

Многие россияне во время ремонта проводят в своем жилище перепланировку. Но бывают такие изменения, которые требуют обязательного внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Как напоминают эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, все изменения в квартире после проведенных ремонтных работ должны быть узаконены. Это значит, что в технический паспорт помещения в многоквартирном доме нужно своевременно внести данные о проведенной корректировке. А так как в результате перепланировки квартиры с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок может измениться общая площадь помещения как в меньшую, так и в большую сторону, то все изменения нужно внести в ЕГРН, как актуальные сведения о параметрах жилого помещения.

Склады стали самым успешным сегментом коммерческой недвижимости в 2020 году

Ведь при увеличении общей площади квартиры увеличится и ее кадастровая и рыночная стоимости. Следовательно и налог на недвижимое имущество тоже возрастает.

Для того, чтобы актуализировать данные о своей квартире после ремонта, нужно совершить несколько действий.

Первое. Подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или реконструкции (технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров).

Второе. Получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства. В Кадастровой палате напоминают, что по Жилищному кодексу, завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии.

Эти документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик о квартире. Акт приемочной комиссии направляется органом, осуществившим согласование перепланировки и выдавшим акт, в орган регистрации прав и кадастрового учета в электронном виде.

Сведения об изменениях характеристик квартиры после ремонта вносятся в ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты получения учетно-регистрационным органом документов. Уведомление собственнику квартиры поступит не позднее пяти рабочих дней со дня внесения сведений.

Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час

"В 33 статье закона о регистрации также предусмотрено, что с заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам произведенной перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры может обратиться в том числе заинтересованное лицо, то есть собственник квартиры или лицо, действующее от него на основании доверенности. Орган регистрации, в свою очередь, в течение трех рабочих дней со дня поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы в органах государственной власти или местного самоуправления, согласовавшего произведенную перепланировку, переустройство или реконструкцию. В случае, если орган власти проинформирует об отсутствии таких документов, то орган регистрации откажет во внесении изменений в ЕГРН, и сообщит об этом заявителю", - уточнила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

Сейчас читают

Ипотека
02.02.2021

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, составил 70,3 тысячи рублей. При этом россияне повысили свою надежность по оплате ипотеки на 6 баллов

Недвижимость
01.02.2021

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Новый февральский закон усилит конкуренцию между арбитражными управляющими в делах о банкротстве застройщиков. Повысит их квалификацию при составлении реестров, по которым дольщики получают компенсации

Жилая недвижимость
30.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать