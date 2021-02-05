Постановление губернатора Камчатского края от 5 февраля 2021 года № 18 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 7 февраля 2021 года " заменить словами "до 21 февраля 2021 года";

2) в части 3:

а) пункт 3 признать утратившим силу;

б) абзац второй подпункта "б" пункта 5 признать утратившим силу;

3) части 32 и 33 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;

3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;

5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;

6) с 11 января по 24 января 2021 года;

7) с 25 января по 7 февраля 2021 года;

8) с 8 февраля по 21 февраля 2021 года.

3.3 Требование абзаца первого части 31 настоящего постановления по соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, работниками краевых государственных учреждений социального обслуживания с их письменного согласия, а также на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся учителями в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, тренерами в организациях Камчатского края, осуществляющих спортивную подготовку, прошедшими вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, с их письменного согласия.";

4) в части 7 слова "фуд-кортов и" исключить;

5) часть 81 изложить в следующей редакции:

"8.1 Установить, что до 21 февраля 2021 года включительно на территории Камчатского края физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся с участием зрителей (посетителей):

1) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, без ограничения количества участников и зрителей;

2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 50 человек и с загрузкой не более 70% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.";

6) в пункте 1 части 10 слова "и фуд-кортов" исключить;

7) часть 101 изложить в следующей редакции:

"10.1 Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания на предприятиях общественного питания, указанных в пункте 1 части 10 настоящего постановления, в период с 23:00 до 7:00 с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

При этом, не допускается функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных аналогичных мероприятий.";

8) дополнить частью 102 следующего содержания:

"10.2 Установить, что с 8 февраля 2021 года фуд-корты вправе осуществлять деятельность в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками с учетом соблюдения регламента по безопасности в зоне фуд-корта в торговых центрах, установленного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации от 20.11.2020 № 89468/15.";

9) пункты 1 и 2 части 11 изложить следующей редакции:

"1) обеспечивать заполняемость помещений не более 50% от их общей вместимости;

2) учитывать необходимость соблюдения гражданами дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала, площадки;";

10) часть 111 изложить в следующей редакции:

"11.1 Установить, что организации культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, при проведении мероприятий учитывать необходимость соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.";

11) часть 131 изложить в следующей редакции:

"13.1 Установить, что кинотеатры (кинозалы) вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, а также необходимости соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.";

12) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 7 февраля 2021 года" заменить словами "до 21 февраля 2021 года";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведения в Камчатском крае в период с 8 по 12 февраля 2021 года V Регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в очно-дистанционном режиме, проведения на территории Камчатского края Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" - 13 февраля 2021 года, краевых соревнований "Детская гонка Дюлин "Берингия-2021" и чемпионата Камчатского края по снежным дисциплинам "Гонка пролог "Берингия-2021" в период с 21 февраля по 22 февраля 2021 года), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае;";

в) в пункте 2 слова "музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А." заменить словами "организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае";

13) в абзаце первом части 18 слова "до 7 февраля 2021 года" заменить словами "до 21 февраля 2021 года";

14) в абзаце первом части 29 слова "до 7 февраля 2021 года" заменить словами "до 21 февраля 2021 года";

15) в абзаце первом части 301 слова "до 7 февраля 2021 года" заменить словами "до 21 февраля 2021 года";

16) пункт 3 части 31 изложить в следующей редакции:

"3) образовательный процесс в дистанционной форме в организациях дополнительного образования всех форм собственности, за исключением занятий в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, организованных с обучающимися одного класса (группы), занятий в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих физкультурно-спортивную направленность, индивидуальных занятий в организациях дополнительного образования в Камчатском крае всех форм собственности, а также занятий, организованных в мобильном технопарке "Кванториум-Камчатка", с учетом санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







