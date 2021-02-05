Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин начнет домашнюю игру с "Интером" в рамках 21-го тура чемпионата Италии на скамейке запасных. Если Кокорин выйдет на поле, это станет его дебютом за "фиалок".

Ранее главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал состояние форварда. По словам специалиста, Кокорину нужно около трех недель на адаптацию к новым условиям.

Отметим, что в стартовом составе хозяев на сегодняшний поединок отсутствуют сразу два ведущих футболиста - Гаэтано Кастровили и Франк Рибери. Что касается турнирной таблицы, то в ней клуб из Флоренции идет на 11-м месте, имея в своем активе 22 очка. "Интер" же борется за чемпионство, отставая от лидера "Милана" на два балла (44 против 46).

Матч "Фиорентины" с "Интером" начнется в 22:45 по московскому времени.