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05.02.2021 21:51
Рубрика: Спорт

Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером"

Текст: Артур Нанян

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин начнет домашнюю игру с "Интером" в рамках 21-го тура чемпионата Италии на скамейке запасных. Если Кокорин выйдет на поле, это станет его дебютом за "фиалок".

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Ранее главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли прокомментировал состояние форварда. По словам специалиста, Кокорину нужно около трех недель на адаптацию к новым условиям.

Отметим, что в стартовом составе хозяев на сегодняшний поединок отсутствуют сразу два ведущих футболиста - Гаэтано Кастровили и Франк Рибери. Что касается турнирной таблицы, то в ней клуб из Флоренции идет на 11-м месте, имея в своем активе 22 очка. "Интер" же борется за чемпионство, отставая от лидера "Милана" на два балла (44 против 46).

Матч "Фиорентины" с "Интером" начнется в 22:45 по московскому времени.

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