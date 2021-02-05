Конкурс для военных журналистов "Медиа-Ас-2021" открыло Минобороны России

Министерство обороны России открывает конкурс для журналистов "Медиа-Ас-2021". Как сообщили в военном ведомстве, принять участие в конкурсе смогут журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных сил РФ.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый продлится до 1 июля 2021 года. В четырех военных округах и на Северном флоте жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля. Финал конкурса пройдет в ноябре 2021 года.

В Минобороны отметили, что 2021 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях для теле- и радиожурналистов, корреспондентов информационных агентств, газет, журналов и интернет-ресурсов.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. За шесть лет в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов.