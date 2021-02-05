Косачев: Некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили

Программная речь Байдена по внешнеполитической тематике, разумеется, важна. Хотя задача не самая сложная, ведь предшественник на высшем посту сверхдержавы умудрился наломать столько дров в мировых делах, что, по ощущению, нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше.

В целом весьма предсказуемо, стратегические установки все те же и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили.

Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. Напомню, что "триада" Обамы звучала как "Эбола", ИГИЛ и Россия. При том, что третье "зло" (то есть наша страна) как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать.

Но с "тройкой" Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения.

По одной из них результат уже есть: договор по СНВ продлен. Другой важный для Байдена пункт: коллективные действия. Как отметил президент, способность создавать союзы - одно из главных достоинств США. Вопрос лишь в том, как именно это будет происходить. Если угрозами санкций своим же союзникам, например, во имя якобы их же энергетической безопасности - это не совсем умение создавать союзы, а ближе к умению держать в заложниках и шантажировать.

Но подчеркнутое при этом намерение продолжать "дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и способствует безопасности американского народа" - также неплохой сигнал. Это означает, как минимум, диалог. На нынешнем пустом месте это просто прогресс.

Конечно же, президент не мог не пригрозить России, пообещав не оставлять без последствий злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, заставив ее "платить" (видимо это уже включено в бюджет). Однако это опять же, дело интерпретаций. Поскольку именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции. Иными словами - захочет Белый дом увидеть очередное "вмешательство", "кибератаку", "угрозу американским интересам" в любом уголке планеты - он это сделает, даже если мы вообще не будем предпринимать ничего. А не захочет - и пространство для диалога открыто. Выбор за американцами.

Далее были ритуальные фразы про освобождение Навального и про Китай как самого главного конкурента, но с подчеркиванием именно правочеловеческой темы - видимо задевают упреки в двойных стандартах при сотрудничестве с разными странами.

В итоге Байден пообещал восстановить мировое лидерство Америки в борьбе с вызовами, и конечно же, рьяно отстаивать ценности, читай: экспорт революций продолжится. Впрочем, никто ни не сомневался.

В общем и целом, действительно может быть интересно.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.