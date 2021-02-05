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05.02.2021 15:50
Рубрика: В мире

Лавров дал оценку возможным санкциям Евросоюза

Текст: Александр Саможнев

Возможные санкции в отношении России являются внутренним делом Евросоюза. Россия привыкла к рестрикциям и выстраивает свою жизнь исходя из того, что ЕС ненадежный партнер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

По словам Лаврова, Евросоюз все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. "Россия свою жизнь выстраивает исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе", - отметил глава МИД РФ по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Стратегический обзор, который провели обе стороны, поможет обратить внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, полагает Лавров.

Со своей стороны, Жозеп Боррель указал, что ни одна страна - член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении России из-за ареста блогера. Обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией. Визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению.

В мире Европа Правительство МИД Санкции и антисанкции

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