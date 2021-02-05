Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

Отсутствие нормальности в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.

По словам министра, российская сторона готова отвечать на любые вопросы, которые будут поставлены на переговорах. "Постараемся вас не разочаровать", - добавил Лавров.

Сергей Лавров считает, что вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях России и ЕС давно "назрел и перезрел". Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме или по вопросам взаимных озабоченностей и претензий не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к двусторонним отношениям. "Подхода, который существовал ранее, был воплощен в соответствующих механизмах, которые ЕС в одностороннем порядке просто обрушил", - отметил министр.

Главной целью консультаций в Москве является обсуждение проблемных вопросов, в том числе, место и роль России в Европе и более широкое международное участие российской стороны. Это первый визит в Москву на таком уровне за последние четыре года, указал Жозеп Боррель накануне переговоров.