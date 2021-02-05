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05.02.2021 13:24
Рубрика: Власть

Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

Текст: Александр Саможнев
Отсутствие нормальности в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По словам министра, российская сторона готова отвечать на любые вопросы, которые будут поставлены на переговорах. "Постараемся вас не разочаровать", - добавил Лавров.

Фото: EPA-EFE/JOHN THYS
Боррель: Пришло время поговорить с Россией, а не о России

Сергей Лавров считает, что вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях России и ЕС давно "назрел и перезрел". Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме или по вопросам взаимных озабоченностей и претензий не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к двусторонним отношениям. "Подхода, который существовал ранее, был воплощен в соответствующих механизмах, которые ЕС в одностороннем порядке просто обрушил", - отметил министр.

Главной целью консультаций в Москве является обсуждение проблемных вопросов, в том числе, место и роль России в Европе и более широкое международное участие российской стороны. Это первый визит в Москву на таком уровне за последние четыре года, указал Жозеп Боррель накануне переговоров.

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