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05.02.2021 13:38
Рубрика: В мире

Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости

В ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора, в том числе вакцине "Спутник V", заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Сегодня мы увидели публикации, которые демонстрируют высокую эффективность этой вакцины", - отметил он в эфире телеканала LCI.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Президент также пояснил, что использования какой-либо вакцины в стране будет возможно после ее одобрения медицинскими регуляторами ЕС и Франции.

"Это не политический вопрос, это научный вопрос", - особо отметил политик. Президент также пообещал, что все желающие взрослые французы смогут пройти вакцинацию от коронавируса до конца лета.

В мире Европа Франция Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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