Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции

В ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора, в том числе вакцине "Спутник V", заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Сегодня мы увидели публикации, которые демонстрируют высокую эффективность этой вакцины", - отметил он в эфире телеканала LCI.

Президент также пояснил, что использования какой-либо вакцины в стране будет возможно после ее одобрения медицинскими регуляторами ЕС и Франции.

"Это не политический вопрос, это научный вопрос", - особо отметил политик. Президент также пообещал, что все желающие взрослые французы смогут пройти вакцинацию от коронавируса до конца лета.