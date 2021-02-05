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05.02.2021 18:23
Рубрика: Экономика

Мантуров: По антиковидной тематике промышленность нарастила объемы до 1000%

Текст: Светлана Ментюкова
По некоторым позициям антиковидной тематики российская промышленность нарастила объемы на 1000%. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в ходе рабочей поездки в Мордовию.

"Что касается в целом антиковидной тематики, могу сказать, что с апреля 2020 года наши предприятия нарастили объем производства по некоторым позициям на 1000%. Это касается и антибиотиков, и противовирусных препаратов. Там, где сохраняется пока потребность в закупке за рубежом, мы оперативно, собрав заранее заявки, проводим закупки на зарубежных рынках", - сообщил министр.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Он напомнил, что, начиная с февраля-марта 2020 года, отечественной промышленности удалось нарастить объем производства масок с 600 тыс. штук в сутки до 9 млн изделий в сутки. "Можете представить, что сегодня созданы мощности для производства 30 млн масок в сутки. Такой объем сегодня не требуется, но мощности сформированы, они загружены примерно, на 50-60%, в зависимости от предприятий", - уточнил Денис Мантуров. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и по другой номенклатуре средств индивидуальной защиты (СИЗ), антиковидным костюмам, респираторам, антисептикам и аппаратам искусственной вентиляции легких, по которым также наращиваются объемы производства.

"По кислороду с октября 2020 года выдали дополнительные лицензии предприятиям, которые традиционно производили промышленный кислород, на выпуск медицинского. Сегодня у нас и эта проблема решена", - отметил глава Минпромторга.

Сейчас, подчеркнул министр, перед промышленностью стоит новая задача - обеспечить страну вакцинами. "Для этого расширяем объемы производства, налаживаем технологии производства и каждый месяц будем увеличивать объемы кратно, для того чтобы выполнить задачу, поставленную президентом, правительством, по вакцинации населения. По мере поступления задач их стараемся решать", - сказал Мантуров.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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