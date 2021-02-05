Меркель отреагировала на угрозы США по "Северному потоку-2"

Расхождения среди стран Запада, в том числе с США по проекту "Северный поток-2" не такие большие, как кажется, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, это экономический проект, но у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях. В этом контексте в ЕС были приняты законодательные изменения так называемый Третий энергетический проект.

"У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости", - подчеркнула канцлер. Еще со времен "холодной войны" Германия бесперебойно получала газ из бывшего Советского Союза, а теперь из России.

Канцлер также сообщила, что обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Она пояснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики. Поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.

"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - отметила Меркель. Политик считает экстерриториальные санкции Вашингтона "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. "Но я полагаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - заключила канцлер.