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05.02.2021 20:02
Рубрика: В мире

Меркель отреагировала на угрозы США по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев

Расхождения среди стран Запада, в том числе с США по проекту "Северный поток-2" не такие большие, как кажется, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году

По ее словам, это экономический проект, но у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях. В этом контексте в ЕС были приняты законодательные изменения так называемый Третий энергетический проект.

"У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости", - подчеркнула канцлер. Еще со времен "холодной войны" Германия бесперебойно получала газ из бывшего Советского Союза, а теперь из России.

Канцлер также сообщила, что обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Она пояснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики. Поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.

"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - отметила Меркель. Политик считает экстерриториальные санкции Вашингтона "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. "Но я полагаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - заключила канцлер.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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