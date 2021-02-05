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05.02.2021 15:48
Рубрика: Культура

Минкультуры выделит 50 млн рублей на поддержку частных театров

Текст: Наталья Лебедева
С этого года негосударственные театры смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. На эти цели Министерство культуры РФ выделяет 50 миллионов рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования - 50 миллионов рублей, из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 миллиона рублей, более 6 грантов на сумму до 4 миллионов рублей" - приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Главные претенденты на господдержку - 366 театров из реестра негосударственных театров, а также инклюзивные театры, которые не всегда могут позволить себе пригласить в труппу профессиональных артистов, зато выполняют важную социальную миссию.

До 15 февраля, обещают в Минкультуры РФ, финансовую помощь получат и кинотеатры, сильно пострадавшие от последствий локдауна, а в апреле деньги дойдут и до продюсерских компаний. Это 699 организаций сферы кинематографии, которые прошли строгий отбор "Фонда кино".

"Что касается киноиндустрии, в декабре правительство РФ выделило 4,2 миллиарда рублей: до кинотеатров деньги будут доведены уже до 15 февраля, до продюсерских компаний - по итогам первого квартала, в апреле", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Ольга Любимова не раз отмечала, что восстановление киноиндустрии после пандемии будет непростым. И финансовая поддержка станет хорошем подспорьем для регионов и продюсеров картин, чьи премьеры намечены на ближайшие месяцы.

Кстати

Несмотря на пандемию и жесткие ограничения, федеральные музеи уже в этом году смогли принять более миллиона посетителей и организовать 284 выставочных проекта.

По словам Ольги Любимовой, первоначальные опасения, что доступность культуры онлайн может снизить мотивацию людей посещать учреждения культуры и платить за это деньги не оправдались. "Онлайн-проекты повысили лояльность аудитории, не говоря уже о ее расширении в разы", - подчеркнула она.

Культура Театр Правительство Минкультуры

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