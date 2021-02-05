Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия

Министерство обороны России планирует дополнительные поставки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщил на совещании на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, вопрос развития высокоточного оружия большой дальности находится на особом контроле у президента России. "В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу. Он отметил, что на основании расчетов Генштаба совместно с Минпромторгом уже организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности.

На совещании, которое прошло в закрытом режиме, обсуждались предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи.