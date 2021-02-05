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05.02.2021 13:38
Рубрика: Экономика

Минпромторг прокомментировал ситуацию с дефицитом древесины для мебели

Текст: Ольга Игнатова
В Минпромторге считают, что дефицит древесины для производства мебели вскоре удастся ликвидировать. Для этого уже есть инструмент.
Фото: Игорь Зарембо/РИа Новости Фото: Игорь Зарембо/РИа Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИа Новости

Напомним, что Минпромторг предлагает включить древесно-стружечные плиты (ДСП) в перечень важных для внутреннего рынка России товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленного министерством.

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Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, предложение обусловлено значительным ростом экспорта древесно-стружечных плит и снижением их доли на внутреннем рынке. По данным Минпромторга, объем производства ДСП в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 1,5%. Производители мебели начали испытывать дефицит в ДСП, которые в основном и используются в производстве бюджетной мебели.

"Этот инструмент - сам по себе еще не ограничение и не запрет. Но попадание в реестр продукции, имеющей высокую значимость для российской экономики, даёт нам возможность для реагирования в случае возникновения дисбаланса на рынке", - пояснил "Российской газете" позицию министерства глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, цена на ДСП выросла за год почти на 40% , экспорт при этом увеличился на 30%. "У этого тренда есть объективные причины. Когда в период первой волны пандемии коронавируса были закрыты мебельные магазины, спрос резко упал, заводы сократили, а в Европе вообще прекратили выпуск плиты. Когда розница возобновила работу, спрос резко вырос и возникла нехватка объемов, не только у нас, но и за границей, поэтому сейчас появилась необходимость иметь механизм, который позволит нам балансировать ситуацию в интересах обеспечения внутреннего рынка.

Этот проект изначально касался только щепы, но после двух совещаний с производителями мебели и плит мы дополнили проект постановления позицией ДСП. Необходимость уделить внимание этой номенклатуре, как особенно важной для работы малого и среднего бизнеса отметил и президент "Опоры России" Александр Калинин, с которым мы встречались на днях", - добавил Мантуров.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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