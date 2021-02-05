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05.02.2021 20:32
Рубрика: Экономика

Минсельхоз не видит оснований для скачкообразного роста цен на продукты

Текст: Светлана Ментюкова
В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ. По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке соответствовала сезонным тенденциям, а по отдельным категориям продуктов за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения цен.

В частности, отмечается в сообщении аграрного ведомства, в январе отмечалось снижение средних цен производителей на сахар. По данным Минсельхоза по состоянию на 3 февраля, к началу года оно составило 1,7% - до 35,9 рубля за кг. На подсолнечное масло на 1,1% - до 92 рублей за литр. "Это обусловлено действием декабрьских соглашений. Дополнительно стабилизации цен на эту продукцию в долгосрочной перспективе будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в 2021 году, предоставление переработчикам льготных кредитов на закупку свёклы, а также пошлины на экспорт масличных", - отмечают в Минсельхозе.

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Сообщается, что в январе снизились отпускные цены на куриные яйца (1 категории на 6,4% - до 54,5 рублей за один десяток, 2 категории на 4,9% - до 48,8 рублей за десяток). В министерстве ожидают сохранение умеренной ценовой динамики на эту категорию в течение 2021 года. "Этому будет способствовать введение экспортных пошлин на зерновые и масличные и сокращение доли затрат на корма в себестоимости производства птицеводческой продукции", - уточняется в сообщении.

В министерстве отметили, что наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке.

В ведомстве напомнили, что Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные группы продовольствия.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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