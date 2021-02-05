Минсельхоз распределил квоту на вывоз зерна до нового урожая

Минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна из РФ до нового урожая: разрешенные для вывоза 17,5 млн тонн распределены между 234 экспортерами. Это следует из приказа ведомства.

"Подписан приказ Министерства сельского хозяйства об утверждении распределения тарифной квоты в отношении зерновых культур участникам внешнеэкономической деятельности. Распределение объемов обсуждалось с участниками рынка и проводилось по историческому принципу, для расчета использовались результаты поставок на внешние рынки по итогам 2020 календарного года. В общей сложности квота в объеме 17,5 млн тонн распределена между 234 экспортерами, она будет действовать в период с 15 февраля до 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Наибольший объем традиционно распределен между первой десяткой крупнейших экспортеров, в том числе, "Астон", ТД "Риф", ООО "Мирогрупп ресурсы", "Международная зерновая компания" (МЗК - российская дочка Glencore), ООО "Каргилл", ООО "ОЗК Юг".

На сайте Минсельхоза отмечается, что экспортеры должны направить с 15 января по 29 января 2021 года соответствующие заявления и предоставить необходимый пакет документов. Заявления, поступившие в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с 30 января по 30 июня 2021 года включительно, к рассмотрению не принимаются, говорится на сайте ведомства.