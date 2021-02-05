Мишустин призвал партнеров по ЕАЭС не бояться цифровизации

Пандемия коронавируса не просто ускорила цифровую трансформацию, но обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", - предупредил он партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), выступая на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Глава российского правительства считает, что другие страны союза осторожно подходят к теме цифровизации в рамках "пятерки", хотя успех стратегии сотрудничества непосредственно связан с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов. "Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек. Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - заявил Мишустин.

Из Москвы видят попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы. "Это очень заметно по тому, как в том числе в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению в действие систем, в частности, регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов, транспортных средств, а также систем прослеживаемости и маркировки товаров", - указал премьер.