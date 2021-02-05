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05.02.2021 13:01
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о попытках ряда стран использовать пандемию в своих целях

Текст: Владимир Кузьмин (Алма-Ата)
Фото: Сергей Куксин
Премьер-министр Михаил Мишустин считает опасным использование отдельными странами ситуации с пандемией коронавируса в своих интересах. "Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже - опасным, последствиям", - заявил он, выступая на межправительственном совете Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны, и в этих условиях приоритетом ЕАЭС должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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Глава российского правительства призвал партнеров усилить в ЕАЭС поддержку совместных инициатив по борьбе с инфекциями. "Тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - подчеркнул Мишустин.

Россия готова оказывать союзникам всю необходимую поддержку и делиться опытом, сказал премьер. Создание возможностей для вакцинирования станет решающим фактором в борьбе с пандемией на территории ЕАЭС, но нужно принимать и другие меры, в частности, создать условия для безопасного пассажирского сообщения внутри союза, добавил Михаил Мишустин.

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