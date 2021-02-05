Мишустин заявил о попытках ряда стран использовать пандемию в своих целях

С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны, и в этих условиях приоритетом ЕАЭС должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень.

Глава российского правительства призвал партнеров усилить в ЕАЭС поддержку совместных инициатив по борьбе с инфекциями. "Тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - подчеркнул Мишустин.

Россия готова оказывать союзникам всю необходимую поддержку и делиться опытом, сказал премьер. Создание возможностей для вакцинирования станет решающим фактором в борьбе с пандемией на территории ЕАЭС, но нужно принимать и другие меры, в частности, создать условия для безопасного пассажирского сообщения внутри союза, добавил Михаил Мишустин.