Москвичи весь год активно покупали элитное жилье

Состоятельные москвичи активно покупали элитную недвижимость на протяжении всего 2020 года.

Согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией Knight Frank, суммарная стоимость сделок на рынке первичной элитной недвижимости достигла 112 миллиардов рублей, превысив значение 2019 года на 10 процентов и результат 2018 года на 45 процентов, обновив шестилетний рекорд.

"В 2020 году рынок элитной жилой недвижимости показал превосходные финансовые результаты, несмотря на все негативные последствия карантинных мер, - отмечает директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев. - Исторически рекордные продажи в последние месяцы позволили не только компенсировать "провал" второго квартала, но и превысить результаты 2019 года".

Покупателей элитной недвижимости не отпугнул даже рост цен, который наблюдался на протяжении всего 2020 года и в особенности во втором полугодии. Так, средняя стоимость квадратного метра на рынке элитной жилой недвижимости в столице на конец 2020 года составила 890 тысяч рублей. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, основными факторами роста стали повышение курса доллара, а также небольшое количество новых проектов, которые вышли на рынок в 2020 году. Так, количество новых лотов составило 2,1 тысячи в 2020 году, что на 19 процентов меньше, чем в 2019 году. Всего за 12 месяцев элитный сегмент пополнился семью новостройками, четыре из них - это комплексы премиального уровня, и три комплекса класса де-люкс.

Небольшой объем предложения на первичном рынке элитной недвижимости помноженный на тревожность, вызванную пандемией, заставили покупателей закрыть глаза на подорожание элитных квадратных метров.

"Влияние пандемии, снижение ставки по банковским депозитам, колебание курса рубля, снижение ипотечной ставки, а также политические процессы в США - все это сформировало некую нестабильность, ответом на которую стало естественное стремление переложить сбережения и инвестиции в одну из самых стабильных отраслей - недвижимость", - поясняет директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Стремление к надежному сбережению накопленных финансов, отразилось также на росте спроса в сегменте элитного жилья на загородном рынке. По данным Росреестра, объем выручки в сегменте продаж загородных домов, стоимостью от 25 миллионов рублей (без учета таун-хаусов и участков) на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе составил 43 миллиарда рублей по итогам 2020 года. А по оценкам компании Penny Lane Realty суммарная выручка от продаж загородных домов в дорогом сегменте (от 25 миллионов рублей) по всем подмосковным направлениям с учетом таун-хаусов и участков составила 70 миллиардов рублей по итогам 2020 года.

"Начало этого года позволяет уверенно говорить о сохранении повышенного спроса на загородную недвижимость на протяжении всего 2021 года", - считает Сергей Колосницын.

По словам экспертов, до конца года сохранится повышенный спрос и на городское элитное жилье:

"В ближайшей перспективе мы ожидаем выход на рынок нескольких интересных проектов, причем как масштабных комплексов с качественной инфраструктурой, так и "бутиковых" объектов в самом центре столицы, которые поддержат спрос в будущем", - уверен Андрей Соловьев.