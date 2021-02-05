Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

"Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает", - подчеркнул министр. Тем не менее под медицинским наблюдением все еще остается около 800 тысяч человек. Ранее глава ведомства заявил, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус будет отступать с приближением весны. И это ожидаемое событие. Ведь COVID-19 - респираторный вирус, который должен иметь сезонность. "Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит", - отметила ранее Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора: носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация.
Антитела к коронавирусу, по словам главы Роспотребнадзора, уже выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался. При этом глава ведомства считает, что прививку надо сделать всем, кто сегодня еще не переболел.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов добавил, что людям, перенесшим коронавирус, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы. По крайней мере, до осени.