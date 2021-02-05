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05.02.2021 16:37
Рубрика: Общество

Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

Текст: Ольга Игнатова
Число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. Это произошло за последние три недели, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает", - подчеркнул министр. Тем не менее под медицинским наблюдением все еще остается около 800 тысяч человек. Ранее глава ведомства заявил, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус будет​ отступать с приближением весны. И это ожидаемое событие. Ведь COVID-19 - ​ респираторный вирус, который должен иметь сезонность. "Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит", - отметила ранее Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора: носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация.

Антитела к коронавирусу, по словам главы Роспотребнадзора, уже​ выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался. При этом глава ведомства​ считает, что прививку надо сделать всем, кто сегодня еще не переболел.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов добавил, что людям, перенесшим коронавирус, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы. По крайней мере, до осени.

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