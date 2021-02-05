РВИО прокомментировало обращение в прокуратуру проверить высказывание Невзорова о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания радиоведущего Александра Невзорова о Зое Космодемьянской и привлечь его к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма.

Почему в центре скандала опять святые для страны имена? Будет ли состоятельна нация без примеров истинного героизма? На эти вопросы "РГ" отвечает научный директор РВИО Михаил Мягков.

Михаил Юрьевич, что можно ответить человеку, для которого народная героиня - "фанатичка"? Любить родину разве это ненормально?

Михаил Мягков: Юная девушка, только что закончила девятый класс, добровольцем записалась в спецгруппу, которая выполняла задания в тылу вражеских войск под командованием знаменитого майора Строгиса.

Над Зоей страшно измывались: босой, без одежды выгоняли на мороз, керосиновую лампу подносили к лицу, истязали, не давали спать. Но она не выдала никого из своих товарищей. Это фанатизм или все же называется по-другому? Во время казни Зоя призывала деревенских жителей записываться в партизаны и сражаться с врагом. И этот подвиг стоил нескольких армий, а то и фронтов: потом наши солдаты воевали за Зою.

Послушайте, французы чтут свою Жанну Д'Арк, американцы - отцов-основателей, британцы - Кромвеля или Черчилля… А у нас какой-то человек может вот так вот между делом сказать: это фанатизм! Кто ему дал право порочить жертвенный подвиг наших людей, ветеранов, молодое поколение, для которого имя Зои не пустой звук? Считаю, что это прямое оскорбление жертв нацистского режима.

Как бы отреагировали в мире, если бы кто-то таким же образом оскорбил переживших Холокост?

Михаил Мягков: Был такой британский историк Дэвид Ирвинг. Я говорю "был историк", потому что такой человек до сих пор жив, но как ученый он закончился. А был, кстати, неплохим историком, писал о Второй мировой войне, о бомбардировках английской авиацией Дрездена и т. п. Но потом вдруг начал отрицать Холокост, считал преувеличенными жертвы. В результате Ирвингу запретили въезд в Германию, Австрию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. И в конце концов австрийский суд приговорил его к трем годам тюремного заключения. Плюс к штрафу в один миллион фунтов стерлингов. Уголовное преследование за подобные преступления существуют во многих странах мира. Наше законодательство тоже способно применить закон к тем лицам, которые отрицают подвиг советских солдат и мирных жителей, реабилитируют нацизм.

Зачем, с вашей точки зрения, стране нужны Герои?

Михаил Мягков: Любой народ, который хочет быть самостоятельным, историческим, полноценно существовать в этом меняющемся мире, должен иметь свой пантеон Героев. Это Герои на все времена, которые формируют идентичность страны, российской нации. В него, безусловно, входят Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Александр Матросов, герои-панфиловцы… А Зоя Космодемьянская занимает среди них особое место. Она верила в идеалы коммунизма, поскольку молодежь тогда воспитывалась на лучших традициях исторической России. Но она, конечно, и святая. Речь не идет о канонизации, но в памяти людей - это человек, который совершил подвиг "за други своя", не пожалел своей жизни, самого дорогого, что есть у человека, чтобы товарищи смогли победить мировое зло. Если бы не она, не было бы сегодня ни Невзорова, ни других критиков. Без таких примеров никакая нация не будет состоятельна. У нас героев больше, чем в любой другой стране. Так уж сложилось. Видимо, сегодня кому-то это не нравится. Они - фундамент, на котором стоит нация. Если их "выбить" у нее из-под ног, нация потеряет свою историю. Тогда ее можно морально разоружить.