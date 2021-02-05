Названа категория россиян, которая получит право на повышенную пенсию

Ранее адвокаты, получающие военную пенсию, должны были отчислять за себя страховые взносы для формирования прав на страховую пенсию. Но когда в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" были внесены изменения, адвокатов из числа военных пенсионеров освободили от уплаты за себя страховых взносов в Пенсионный фонд России. Вместе с тем, этим же федеральным законом такой категории адвокатов предоставлено право добровольного вступления в правоотношения с Пенсионным фондом России для продолжения уплаты страховых взносов за себя для формирования пенсионных прав на получение в будущем страховой пенсии.
Таким образом, у них будет возможность отчислять средства на добровольной основе для создания второй части (страховой) пенсии, либо не отчислять средства.
"Проектом постановления предлагается включать периоды добровольной уплаты адвокатами из числа военных пенсионеров страховых взносов в страховой стаж, имеющий значение для получения права на страховую пенсию", - пояснили "Российской газете" в Минтруде.
К числу таких адвокатов-получателей военной пенсии относятся граждане, ранее проходившие службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ.