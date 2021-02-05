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05.02.2021 13:51
Рубрика: В мире

Как Китай готовится отметить Новый год онлайн

В Пекине в Центре искусств "Тяньцяо" 4 февраля стартовали крупные глобальные мультимедийные проекты - "Веселый Праздник весны" и "Празднуем китайский Новый год". Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", о старте мероприятий по видеосвязи объявили министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
Проект "Веселый Праздник весны" стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного Китайского нового года. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Проект "Веселый Праздник весны" стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного Китайского нового года. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Проект "Веселый Праздник весны" стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного Китайского нового года. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Ху Хэпин отметил, что в последние годы мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" проходят во многих странах мира, проект стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного китайского Нового года. В нынешнем году новогодние мероприятия проекта пройдут онлайн, чтобы создать новогоднюю праздничную атмосферу для людей всего мира. По его словам, обмен опытом и взаимодействие в сфере культуры служат гуманитарной основой формирования глобального сообщества единой судьбы, своеобразным мостом укрепления дружбы между странами, а также движущей силой цивилизационного развития человечества и содействия мирному развитию. Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" способствуют международному взаимодействию в области культуры и туризма, вносят новый вклад в углубление дружбы между народами.

Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем выступлении сказал, что благодаря празднованию китайского Нового года можно ощутить жизненную энергию пятитысячелетней культуры Китая, а также осознать эмоциональную цивилизационную общность всего человечества, единые желания людей всего мира, стремления к здоровью, счастью и миру. Он выразил надежду, что мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" будут прекрасным новогодним пожеланием людям всего мира, углубят осведомленность о Китае и создадут мост дружбы для культурных обменов. Культурная продукция высокого качества позволит миру осознать, что концепция сообщества единой судьбы - это не только ценностный ориентир, но и реальная и актуальная альтернатива глобального развития.

Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" в этом году пройдут в режиме онлайн, в ходе мероприятий люди со всего мира ознакомятся с китайскими народными обычаями, прикоснутся к традициям и праздникам нематериального культурного наследия Китая, примут интерактивное участие в разнообразных культурно-туристических мероприятиях, а также увидят замечательные выступления с участием знаменитых китайских и зарубежных мастеров сцены. В этом году люди со всего мира смогут прямо дома окунуться в праздничную атмосферу китайского Нового года.

Кроме того, с 16 февраля в прямом эфире начнется показ десяти серий масштабного мультимедийного проекта "Празднуем китайский Новый год", организованного Китайской корпорацией внешнего культурного распространения и медиаплатформой "Ян-шипинь". По содержанию серии проекта охватят особые традиции празднования китайского Нового года в десяти китайских городах, так организаторы проекта хотят показать вариативность и богатую культуру новогодних обычаев Китая.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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