ОКР получила официальное приглашение на Олимпиаду 2022 года

По словам президента ОКР Станислава Позднякова, "наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда".

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность. Я с этим не согласен, поскольку всегда расцениваю это как официальную позицию МОК. Она подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов", - приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Напомним: зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году с 4 по 20 февраля.