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05.02.2021 17:41
Рубрика: Спорт

ОКР получила официальное приглашение на Олимпиаду 2022 года

Текст: Артур Нанян
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) приглашение принять участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам президента ОКР Станислава Позднякова, "наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда".

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Представлены правила проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность. Я с этим не согласен, поскольку всегда расцениваю это как официальную позицию МОК. Она подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов", - приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Напомним: зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году с 4 по 20 февраля.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации Олимпийский комитет России

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