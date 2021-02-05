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05.02.2021 10:02
Рубрика: Спорт

Определились соперники россиян в стартовых матчах Australian Open

Текст: Максим Домчев
В пятницу в Мельбурне состоялась жеребьевка стартующего 8 февраля первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Australian Open.
Фото: PAUL CROCK / AFP Фото: PAUL CROCK / AFP
Фото: PAUL CROCK / AFP

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, в стартовом матче встретится с выступающим за Канаду Вашеком Поспишилом. Седьмая ракетка соревнований Андрей Рублев сыграет с немцем Янником Ханфманом. Еще один представитель России - Карен Хачанов (19-й номер посева) - сразится с получившим wild card австралийцем Александаром Вукичем.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Преодолевшие квалификационный барьер Аслан Карацев и Роман Сафиуллин сыграют, соответственно, с итальянцем Джанлукой Магером и белорусом Ильей Ивашко.

Не повезло с жеребьевкой Анастасии Павлюченковой. Уже на старте турнира она сразится с третьей ракеткой соревнований Наоми Осакой из Японии.

Соперницей лучшей из россиянок в рейтинге WTA Екатерины Александровой стала итальянка Мартина Тревизан. Вероника Кудерметова поборется за выход во второй круг с украинкой Мартой Костюк. Остальные матчи с участием россиянок:

Светлана Кузнецова (Россия) - Барбора Стрыцова (Россия)

Маргарита Гаспарян (Россия) - Гарбинье Мугуруса (Испания)

Людмила Самсонова (Россия) - Паула Бадоса (Испания)

Дарья Касаткина (Россия) - Кэйти Бултер (Великобритания)

Валерия Савиных (Россия) - Ализе Корне (Франция)

Анастасия Потапова (Россия) - Элисон Риске (США)

Вера Звонарева (Россия) - Елена Рыбакина (Казахстан)

Варвара Грачева (Россия) - Анна Блинкова (Россия).

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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