Определились соперники россиян в стартовых матчах Australian Open

В пятницу в Мельбурне состоялась жеребьевка стартующего 8 февраля первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Australian Open.

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, в стартовом матче встретится с выступающим за Канаду Вашеком Поспишилом. Седьмая ракетка соревнований Андрей Рублев сыграет с немцем Янником Ханфманом. Еще один представитель России - Карен Хачанов (19-й номер посева) - сразится с получившим wild card австралийцем Александаром Вукичем.

Преодолевшие квалификационный барьер Аслан Карацев и Роман Сафиуллин сыграют, соответственно, с итальянцем Джанлукой Магером и белорусом Ильей Ивашко.

Не повезло с жеребьевкой Анастасии Павлюченковой. Уже на старте турнира она сразится с третьей ракеткой соревнований Наоми Осакой из Японии.

Соперницей лучшей из россиянок в рейтинге WTA Екатерины Александровой стала итальянка Мартина Тревизан. Вероника Кудерметова поборется за выход во второй круг с украинкой Мартой Костюк. Остальные матчи с участием россиянок:

Светлана Кузнецова (Россия) - Барбора Стрыцова (Россия)

Маргарита Гаспарян (Россия) - Гарбинье Мугуруса (Испания)

Людмила Самсонова (Россия) - Паула Бадоса (Испания)

Дарья Касаткина (Россия) - Кэйти Бултер (Великобритания)

Валерия Савиных (Россия) - Ализе Корне (Франция)

Анастасия Потапова (Россия) - Элисон Риске (США)

Вера Звонарева (Россия) - Елена Рыбакина (Казахстан)

Варвара Грачева (Россия) - Анна Блинкова (Россия).