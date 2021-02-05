Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира

Сборная России стартует на первенстве планеты-2021 матчем с Чехией 21 мая. Календарь игр был опубликован сегодня на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Полное расписание встреч нашей команды выглядит следующим образом.
21 мая. Россия - Чехия (16:15, время московское).
22 мая. Россия - Великобритания (16:15)
24 мая. Россия - Словакия (16:15)
26 мая. Россия - Дания (16:15)
29 мая. Россия - Швейцария (16:15)
31 мая. Россия - Швеция (20:15)
1 июня. Россия - Беларусь (20:15).
Плей-офф чемпионата мира стартует 3 июня, когда пройдут четвертьфиналы. Полуфиналы будут проведены 5 июня, а через день состоятся матчи за третье место и финал.