Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира

Сборная России стартует на первенстве планеты-2021 матчем с Чехией 21 мая. Календарь игр был опубликован сегодня на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Полное расписание встреч нашей команды выглядит следующим образом.

21 мая. Россия - Чехия (16:15, время московское).

22 мая. Россия - Великобритания (16:15)

24 мая. Россия - Словакия (16:15)

26 мая. Россия - Дания (16:15)

29 мая. Россия - Швейцария (16:15)

31 мая. Россия - Швеция (20:15)

1 июня. Россия - Беларусь (20:15).

Плей-офф чемпионата мира стартует 3 июня, когда пройдут четвертьфиналы. Полуфиналы будут проведены 5 июня, а через день состоятся матчи за третье место и финал.