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05.02.2021 14:26
Рубрика: Общество

Опубликовано новое расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала обновленные проекты расписания госэкзаменов для выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

Первый проект предусматривает в 2021 году два периода сдачи ЕГЭ: основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля).

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать выпускники, не планирующие поступать в вузы, пройдет по двум обязательным предметам: 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике, а также в резервные дни: 8 июня - по русскому языку и 10 июня - по математике. Два дополнительных периода для ГВЭ-11 - 13 июля и 17 июля и 3-17 сентября.

Второй проект расписания - для девятиклассников. Здесь тоже два периода проведения экзаменов: основной (24 мая - 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). Основной государственный экзамен в 2021 году пройдет только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будет.

Общество Образование ЕГЭ в России

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