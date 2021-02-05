Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам за историю НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 709-ю в карьере шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на чистое седьмое место.

Это событие произошло в третьем периоде матча против "Нью-Йорк Рейнджерс". После вбрасывания Овечким сместился в центр и нанес неотразимый для российского голкипера соперника Игоря Шестеркина бросок.

Шестеркин стал 143-м голкипером в Национальной хоккейной лиге, который пропускал от Овечкина. Для лидера "Вашингтона" эта шайба стала 709-й в карьере. Он опередил экс-игрока столичного клуба Майка Гартнера (708). Выйдя на чистое седьмое место. Следующая цель россиянина - Фил Эспозито, на счету которого 717 шайб.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, который за всю карьеру забросил в регулярных чемпионатах 894 шайбы.