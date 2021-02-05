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Рубрика: В мире

Парламент Турции рассмотрит закон о тюремном сроке за издевательство над животными

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парламент Турции в течение двух недель намерен рассмотреть законопроект о правах животных, сообщает турецкая газета Hurriyet. Нормативный акт предусматривает возможность тюремного заключения за жестокое обращение с животными. В частности, за убийство может грозить до четырех лет тюрьмы, а за истязание и жестокое обращение с животными - три года заключения.

Штрафы за плохое содержание животных могут составить до 200 тысяч рублей

Также законопроект предусматривает, что человек, взявший животное с улицы домой, обязан ухаживать за ним на протяжении всего срока жизни питомца. Если же хозяин выгонит его на улицу, то может быть оштрафован на 500 лир (примерно 70 долларов). Кроме того, каждое подобранное на улице животное (по всей видимости, речь идет все же о собаках и кошках), должно быть зарегистрировано, ему будут выданы чип и идентификационный номер.

Законопроект предусматривает и ограничение количества питомцев. В частности, может быть разрешено держать в одном домохозяйстве не более трех собак. Про количество кошек не сообщается.

Как заявил депутат правящей турецкой Партии справедливости и развития Озлем Зенгин, в течение ближайших трех-четырех лет в стране необходимо начать кампанию по стерилизации бродячих собак, иначе их число достигнет 60 миллионов.

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