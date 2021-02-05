Песков осудил незаконные акции

Отсутствие нелегитимных акций должно быть нормой, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, приветствуют в ли в Кремле окончание несанкционированных акций, Песков заявил: "Мы решительно осуждаем любые незаконные нелегитимные акции. Из этого надо исходить".

"И отсутствие таковых должно быть нормой, а не предметом анонсов", - заявил пресс-секретарь президента.

Анонсирование противоправных действий, нелегитимных акций не коррелируется с законом, подчеркнул Песков. "Есть определенные процедуры согласования акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле", - считает он.