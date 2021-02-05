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05.02.2021 13:06
Рубрика: Власть

Песков осудил незаконные акции

Текст: Кира Латухина

Отсутствие нелегитимных акций должно быть нормой, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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На вопрос, приветствуют в ли в Кремле окончание несанкционированных акций, Песков заявил: "Мы решительно осуждаем любые незаконные нелегитимные акции. Из этого надо исходить".

"И отсутствие таковых должно быть нормой, а не предметом анонсов", - заявил пресс-секретарь президента.

Анонсирование противоправных действий, нелегитимных акций не коррелируется с законом, подчеркнул Песков. "Есть определенные процедуры согласования акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле", - считает он.

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