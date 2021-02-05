Песков заявил о демонстрации сторонниками Навального статуса иноагента

Заявления сторонника блогера Алексея Навального о намерении прибегнуть к внешнеполитическим методам для его освобождения из тюрьмы - демонстрация статуса иноагента. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Еще раз только могу повторить. Были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства - США и так далее", - напомнил Песков.

"Полная демонстрация статуса иноагента тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях", - оценил пресс-секретарь президента.