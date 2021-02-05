По итогам незаконных акций в спецприемники направлены 972 человека

В Мосгорсуде сообщили, сколько всего участников несанкционированных акций, прошедших в столице 23 и 31 января, а также 2 февраля, привлечены к административной ответственности. По данным пресс-службы главного столичного суда, за период с 23 января по 02 февраля 2021 года в московские суды поступило 4 908 дел об административных правонарушениях. Они были заведены по итогам несогласованных публичных мероприятий, прошедших за последние две недели в Москве.

54 дела были рассмотрены по статье 19.3 КоАП РФ "неповиновение распоряжению представителю власти", 4854 дела - по статье 20.2 КоАП РФ "нарушение правил проведения публичных мероприятий".

Отмечается, что из 54 дел по статье 19.3 КоАП РФ уже рассмотрены 35 дел. В итоге 30 гражданам было назначено наказание в виде административного ареста, пятерым - в виде штрафа.

"Из 4 854 дел по статье 20.2 КоАП РФ уже рассмотрены 2169 дел. По итогу 942-м гражданам назначен административный арест, 1227 оштрафованы", - подсчитали в Мосгорсуде.

В общей сложности по итогам незаконных акций в Москве всего арестованы 972 человека. Оштрафованы 1232 человека.

"Остальные материалы находятся в производстве судов", - заключили в пресс-службе Московского городского суда.

Напомним, по итогам незаконных акций по всей стране также возбуждено около 50 уголовных дел. Большая часть из них расследуется Следственным комитетом по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Дела же о перекрытии дорог и порче проезжей части расследуются органами МВД.

Отдельно стоит упомянуть о деле об умышленном уничтожении или порче имущества, расследуемом в Москве. Один из участников несанкционированной акции устроил поджог микроавтобуса Росгвардии. 5 февраля подозреваемый по этому делу был арестован судом и отправлен в СИЗО.