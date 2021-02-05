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05.02.2021 08:50
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Почти полмиллиона бесплатных консультаций для малого бизнеса проведено в Москве за пять лет

Текст: Любовь Проценко

Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала: "Только в прошлом году предприниматели получили больше 133 тысяч консультаций, а за последние пять лет - уже 494 тысячи. Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах".

Фото: iStock
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По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, больше всего представители бизнеса интересовались различными видами поддержки, в том числе финансовой, а также вопросами бухгалтерии и налогообложения.

В 2020 году особое место в системе консультационной поддержки предпринимателей заняла горячая линия, которая начала работать в марте. Бизнесмены могли задать вопросы по телефону либо заполнить анкету на сайте.

В течение всего года эксперты контакт-центра МБМ рассказывали, как получить субсидии, кредиты по льготным ставкам, помогали разобраться с правовыми и налоговыми нюансами. Консультанты разбирали вопросы каждого предпринимателя в индивидуальном порядке и советовали, на какие меры поддержки можно подать заявку. Всего с начала работы горячей линии обработано 18,9 тысячи звонков и обращений, поступивших через сайт.

Как получить консультацию

Эксперты МБМ готовы ответить на вопросы предпринимателей:

- по телефону: +7 (495) 225-14-14 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 16:45;

- онлайн на сайте МБМ, где также можно воспользоваться другими продуктами для ведения бизнеса и найти подробную информацию о различных мерах поддержки, в том числе финансовой, имущественной, образовательной. В онлайн-формате предприниматели обратились за консультациями в 2020 году более 4,6 тысячи раз.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресуdpir-press@mos.ru

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