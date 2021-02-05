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"Пропавший" Михаил Ефремов нашелся: его этапируют в Москву

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    05.02.2021, 18:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Российский актер и режиссер Михаил Ефремом, о "пропаже" которого сообщили сегодня отечественные СМИ, "нашелся".

Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского

Как передает KP.RU, артиста, переставшего выходить на связь, "стали искать" - и успешно нашли. Выяснилось, что он на этапе ("где ж ему еще быть").

По уточнению издания, Михаила, приговоренного к 7,5 годам колонии за ДТП, в результате которого погиб человек, везут в столицу для рассмотрения кассационной жалобы на приговор.

По словам адвоката Ефремова Петра Хархорина, актер вчера созвонился с женой и рассказал, что его вывозят из ИК-4. Не указывая, куда именно.

Отметим, что это уже не первая "пропажа" артиста.

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