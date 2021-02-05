Путин обсудил на совещании Совбеза работу с соотечественниками

Президент обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности вопросы эффективности госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна", - заявил Владимир Путин. И не только для тех, кто живет за границей, но чувствует связь с исторической Родиной.

Эта работа важна "и для нас в силу целого ряда обстоятельств, их много", заметил президент и предложил рассмотреть проблему во всем многообразии.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.