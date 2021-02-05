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05.02.2021 15:32
Рубрика: Власть

Путин утвердил порядок упразднения органов власти

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин утвердил положение, которое устанавливает порядок упразднения федеральных органов власти и передачи их полномочий другим ведомствам.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Упразднение федерального органа власти осуществляется в соответствии с указом президента РФ", - говорится в указе.

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Полномочия упраздненного ведомства передаются иной организации, которая может от имени России выполнять отдельные государственные функции. Федеральный орган, которому передаются полномочия, определяется указом об упразднении.

Есть и исключение - случаи, когда по указу прекращается и осуществление функций упраздняемого ведомства.

Правительство в течение девяти месяцев должно разработать и принять необходимые нормативные правовые акты, предусмотренные положением, которое утвердил президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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