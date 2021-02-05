Путин утвердил порядок упразднения органов власти

Президент РФ Владимир Путин утвердил положение, которое устанавливает порядок упразднения федеральных органов власти и передачи их полномочий другим ведомствам.

"Упразднение федерального органа власти осуществляется в соответствии с указом президента РФ", - говорится в указе.

Полномочия упраздненного ведомства передаются иной организации, которая может от имени России выполнять отдельные государственные функции. Федеральный орган, которому передаются полномочия, определяется указом об упразднении.

Есть и исключение - случаи, когда по указу прекращается и осуществление функций упраздняемого ведомства.

Правительство в течение девяти месяцев должно разработать и принять необходимые нормативные правовые акты, предусмотренные положением, которое утвердил президент.