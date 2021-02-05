Для московских больниц закуплено более 30 уникальных аппаратов МРТ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В Москве продолжается масштабная программа технического переоснащения больниц и поликлиник, в рамках которой за счет городского бюджета приобретается новейшее медицинское оборудование. Аппаратура закупается по контрактам жизненного цикла, согласно которым производитель оборудования полностью обеспечивает его работоспособность от момента доставки и установки и до завершения гарантийного срока эксплуатации. По контрактам жизненного цикла для столичных стационаров мы закупили 31 инновационный аппарат МРТ, позволяющий проводить более точную диагностику. Новые аппараты подключат к единой цифровой платформе, которая дает врачам и пациентам удобный доступ к медицинским данным. Один новый МРТ-аппарат уже установлен и введен в эксплуатацию в больнице им. М.П. Кончаловского в Зеленограде. Пройти обследование на уникальном и самом современном оборудовании теперь сможет большее количество пациентов".

По словам Анастасии Раковой, в комплектацию томографа, помимо базовых приложений, входит ряд дополнительных решений для диагностики экспертного уровня. Среди них - расширенный кардиопакет, предоставляющий новые возможности для оценки состояния сердца и сосудов. Инструмент особенно актуален для работы регионального сосудистого центра Зеленоградской клиники, который входит в инфарктную сеть Москвы.

Уникальные аппараты МРТ с технологией микроциркулярного охлаждения магнита работают всего на семи литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных МР-системах. В новом аппарате гелий герметизируется на этапе производства, что исключает его утечку. При возникновении нештатной ситуации - попадании постороннего предмета, возникновении угрозы для пациента - работу МРТ можно моментально остановить, а в дальнейшем легко возобновить без длительных процедур, ведь восполнять утечку газа не нужно. Это позволит отделению рентгендиагностики и томографии практически бесперебойно проводить исследования на новом аппарате и обследовать большее количество пациентов.

К преимуществам новой МР-системы относится больший диаметр кольца гентри. Он дает возможность проводить исследования у более крупных пациентов. Также современные технологии позволяют сохранить высокое качество изображения при обследовании брюшной полости у пациентов, которые с трудом задерживают дыхание.

Новые устройства будут подключены к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) ЕМИАС. Он объединяет аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. Благодаря этому медицинские изображения и протоколы заключений доступны врачам, работающим в единой цифровой платформе. Также результаты инструментальных исследований автоматически загружаются в электронную медицинскую карту и доступны пациентам на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

По мнению главврача больницы им. М.П. Кончаловского Ирины Яроцкой, очень важно, что у производителя есть необходимые мощности и большой опыт сервисного обслуживания, поэтому риск простоев и поломок нового МРТ снизится до минимума. Она сказала:

"Наши сотрудники будут регулярно проходить обучение, чтобы мы могли в полной мере использовать возможности уникального оборудования. Это повысит качество диагностики и позволит своевременно оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь".

Пока аппарат работает в тестовом режиме. Сотрудники проходят поэтапное обучение. В скором времени МРТ будет задействован на полную мощность.

Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского в Зеленограде - это крупный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. Клиника объединяет несколько подразделений: стационар, амбулаторно-поликлиническую службу, женскую консультацию и перинатальный центр.