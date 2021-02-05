Москва переживет самые холодные дни зимы

Самыми холодными днями этой зимы в Москве, скорее всего, станут 9 и 10 февраля. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как и анонсировалось ранее, похолодание начнется на этих выходных. Ожидается морозная погода и сильный ветер, на улице будет минус 12-14 градусов.

Но настоящий мороз ожидается именно 9-10 февраля. Синоптики предсказывают температуру до минус 25 градусов, а в низинах - и до минус 30. Днем же температура воздуха будет в лучшем случае минус 17. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 10-11 градусов.