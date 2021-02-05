Олимпийский центр водного спорта в Москве отремонтируют

Олимпийский центр водного спорта в столице капитально отремонтируют, проект работ согласовали в Мосгосэкспертизе.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в центре установят три бассейна, обновят оборотные системы водоснабжения и водоподготовки. Новые системы позволят получать пробы воды непосредственно из чаши бассейна.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках капитального ремонта сохранят существующий архитектурный облик здания, но обновят фасад, заменят двери, окна, козырек перед зданием. Кроме того, будет сделана внутренняя отделка помещений, отремонтированы стены и потолки и произведена замена внутренних дверных блоков. Также модернизируют инженерно-технические системы. Специалисты заменят освещение, системы холодного и горячего водоснабжения, канализацию и системы пожаротушения.

Напомним, что Московский олимпийский центр водного спорта расположен на Мироновской улице. Как сообщает сайт мэра Москвы, здание является одним из крупнейших и старейших спортивных сооружений столицы.