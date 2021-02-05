Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За прошедшие сутки в городе выпало 7 см снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано более 9,5 тыс. единиц техники и 65 тыс. дорожных рабочих и дворников", - отметил Петр Бирюков.

В городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За сутки на них утилизировано 107 тыс. кубометров снега, а всего с начала зимы - более 6 млн кубометров. Он напомнил, что после получения предупреждения о непогоде коммунальные службы с помощью специализированной техники провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей.

В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.