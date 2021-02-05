Новости

Александр Цекало снимет сериал по американскому бестселлеру 17:34
Граждане смогут за 30 секунд проверить себя в списках невыездных 17:32
В Москве воспитатель частного детсада напала на ребенка 17:30
Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы 17:26
Бывший начальник Генштаба Сербии признан виновным в шпионаже 17:06
ВС Нидерландов провел очные слушания по жалобе экс-акционеров ЮКОСа 17:06
Жители Урала, недовольные концертом Scorpions, отсудили компенсацию 16:51
Житель Вологды пришел на судебное заседание, притворившись своим братом 16:45
Ученые с помощью годичных колец деревьев описали климат за тысячи лет 16:34
Движение "Бессмертный полк России" опровергло слова Моцардо о Лановом 16:33
Мужчина, потерявший дочь в авиакатастрофе над Синаем, отсудил 2 млн рублей 16:15
Против экс-министра природных ресурсов Дагестана возбудили дело 16:12
Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского 16:02
Еврокомиссия не исключает закупок вакцины "Спутник V" 15:55
Турция начала производство нового ударного дрона 15:52
Лавров дал оценку возможным санкциям Евросоюза 15:50
Борт Екатеринбург-Симферополь вынужденно сел из-за недомогания пассажирки 15:46
Загитова упала во время показательного номера, Медведева откатала чисто 15:43
В Крыму сообщили о готовности помочь Украине электроэнергией 15:41
Стали известны обстоятельства смерти актера из "Бригады" Альшанского 15:25
Путин обсудил на совещании Совбеза работу с соотечественниками 15:17
Сибирские ученые нашли антитела мощнее тех, которыми лечили Трампа 15:10
Умерла актриса из "Звездных войн" Триша Ноубл 15:10
В результате инцидентов в Шотландии погибли три человека 15:10
Замминистра финансов освобожден от должности из-за сокращения 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 17:26
Рубрика: Авто

Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы

Текст: Любовь Проценко
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru

Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Москвичи весь год активно покупали элитное жилье

Он уточнил, что это касается близлежащих районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское, а также транспортной связи Северо-Восточной хорды с Открытым и Ярославским шоссе. Заммэра пояснил: "За счет грамотного распределения транспортных потоков снизится нагрузка на крупные городские магистрали: Ярославское шоссе, проспект Мира, северо-восточный участок МКАД и Енисейскую улицу. В результате строительства развязки будет улучшено транспортное обслуживание более 350 тысяч москвичей.

Всего в рамках проекта построят 4,6 км дорог. Для удобства пешеходов модернизируют два подземных перехода. "Для обеспечения движения по основному ходу СВХ над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД возведут две эстакады длиной 702 и 460 м. Еще четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра. Кроме того, запланирована реконструкция дублера Ярославского шоссе и расширение боковых проездов вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос", - отметил заместитель мэра.

В регионах Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве

Главное сегодня

Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции
В Новосибирске испытали первый в мире самолет с электродвигателем
В Госдуме назвали риски перехода Украины на ядерное топливо из США