Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы

Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира улучшит транспортное обслуживание пяти районов Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что это касается близлежащих районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское, а также транспортной связи Северо-Восточной хорды с Открытым и Ярославским шоссе. Заммэра пояснил: "За счет грамотного распределения транспортных потоков снизится нагрузка на крупные городские магистрали: Ярославское шоссе, проспект Мира, северо-восточный участок МКАД и Енисейскую улицу. В результате строительства развязки будет улучшено транспортное обслуживание более 350 тысяч москвичей.

Всего в рамках проекта построят 4,6 км дорог. Для удобства пешеходов модернизируют два подземных перехода. "Для обеспечения движения по основному ходу СВХ над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД возведут две эстакады длиной 702 и 460 м. Еще четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра. Кроме того, запланирована реконструкция дублера Ярославского шоссе и расширение боковых проездов вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос", - отметил заместитель мэра.