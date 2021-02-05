Собянин: Московские студенты возвращаются к очному обучению

С 8 февраля студенты столичных вузов возвращаются к очному обучению. Об этом говорится в указе, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о студентах вузов, которые учреждены органами исполнительной власти города. Ранее сообщалось, что учреждения высшего профессионального образования, подведомственные министерству культуры, также получат возможность возобновить очные занятия.

Но решение по федеральным вузам будет приниматься с учетом обстановки в каждом регионе.