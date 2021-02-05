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05.02.2021 12:40
Рубрика: Общество

Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков

Текст: Сергей Бабкин

Развитие системы профессиональной навигации для школьников и студентов в Москве продолжится, несмотря на пандемию. "В 2020 году был открыт еще один технопарк и ни один не был закрыт", - написал мэр Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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"Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло", - констатировал глава города.

К концу 2019 года в Москве количество детских технопарков достигло 17, и перед самым началом пандемии удалось открыть еще один. Сейчас участниками программ городских технопарков являются 40 тысяч перспективных ребят.

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