Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

Транспортную развязку на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира запустят в 2022 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев эту стройку, сказал:

"Северо-Восточная хорда - один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю. Она проходит от Бусиновской развязки до Некрасовки, по сути дела от новой дороги на Санкт-Петербург до будущей новой дороги на Казань. Проходит через 26 районов Москвы и серьезным образом улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке Москвы на самых загруженных магистралях. Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остается ключевой объект - это объединение Дмитровки и Ярославки, и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь на развязке шесть эстакад, громадных, гигантских. Сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим".

Таким образом, столица получит первоклассную бессветофорную магистраль. Руководитель команды управления проектами компании-генподрядчика Валерий Фабер сообщил главе города, что строительство может быть завершено раньше контрактного срока.

На сегодня работы развернуты на всех участках. В настоящее время готовность транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) с проспектом Мира - 76%. Строительство планируется завершить одновременно со сдачей участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Напомню, эта стройка началась в 2019 году. С ее завершением бессветофорное движение получат две крупнейшие магистрали - СВХ и Ярославскому шоссе. Будет улучшено транспортное обслуживание более 350 тыс. жителей близлежащих районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское.

В рамках проекта для обеспечения движения по основному ходу СВХ над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД будут возведены две шестиполосные эстакады длиной 702 и 460 м соответственно. Еще четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра.

Кроме того, будет реконструирован дублер Ярославского шоссе и уширение боковых проездов вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос.

Для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы в районе станции МЦК "Ростокино" установят защитные экраны протяженностью 77 м.

Напомню, участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе представляет собой бессветофорную магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении. Он продолжит участок СВХ в районе платформы "Лихоборы" Октябрьской железной дороги, далее пройдет вдоль ж/д путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК "Ростокино". Наряду с наземными участками основной ход магистрали будет включать три эстакады: от примыкания к существующему участку СВХ до Алтуфьевского шоссе, от станции МЦК "Ботанический сад" до ул. Сельскохозяйственная, на пересечении СВХ с проспектом Мира. Для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК "Владыкино" будут построены два путепровода через ж/д пути МЦК.

Проектом предусмотрено сооружение трех мостов через реку Лихоборку и реконструкцию моста через реку Яузу. В материалах также сообщается, что в 2021 году в Москве запланировано строительство 74 км дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.