Свидетель в суде рассказал, почему написал заявление на Навального в СК

После очередного перерыва в Бабушкинском районном суде возобновились слушания по делу о клевете Алексея Навального. Суду пришлось прерваться после того, как во время дачи показаний по видеосвязи 94-летнему ветерану Игнату Артеменко стало плохо, к нему вызвали "скорую".

После перерыва видеосвязь возобновилась, и суд заслушал первого свидетеля обвинения, которым оказалась соседка ветерана - коренная москвичка 94-летняя Галина Маргулис. Она рассказала, что познакомилась с Игнатом Сергеевичем Артеменко еще в семидесятые годы в Совете ветеранов. "Я знаю, что его оболгали, хорошего человека, он живет в моем доме", - сообщила Маргулис суду.

Навальный, которому дали возможность задать вопросы свидетелю, начал зачем-то выпытывать у пожилой женщины, какая у нее пенсия.

"У меня пенсия ветерана труда", - ответила ему Галина Андреевна. Но Навальный все не унимался, пытаясь выудить точные цифры не только о пенсии Маргулис, но и Игната Артеменко.

"Не задавайте мне вопросы, которые ко мне не относятся", - осадила блогера пенсионерка.

Но тот все равно вставил циничную реплику, ради которой, видимо, и был задуман этот вопрос: "Почему вам платят так мало по сравнению с немецким солдатом?".

Лучше расскажите на какую "пенсию" вы живете, парировала женщина и пожелала блогеру больше не обижать пожилых и заслуженных людей.

После Галины Маргулис выступил 27-летний свидетель Владимир Акимов, который присутствовал на заседании суда. Он рассказал, что увидел 2 или 3 июня комментарий Навального в соцсети про "продажных холуев" и "предателей". По его словам, особенно задело и было обидно, что это относилось и к ветерану Игнату Артеменко. После этого он 11 июня написал заявление в СК, пояснив, что тем самым он проявил свою сознательную гражданскую позицию.

Навальный поинтересовался у свидетеля, не обидно ли ему было за дизайнера Артемия Лебедева или актера Ивана Охлобыстина, которые снялись в том же ролике, что и ветеран. Акимов пояснил, что ему за всех обидно, но остальные молодые и могут сами за себя постоять.