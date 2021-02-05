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05.02.2021 08:39
Рубрика: Общество

В Москве подвели итоги проекта по диагностике и профилактике меланомы за 2020 год

Текст: Любовь Проценко

Как сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения столицы, за это время специалисты обследовали более 100 тысяч пациентов, из которых пять тысяч направили на дообследование. У трех тысяч выявлены подозрения на злокачественные новообразования. Проект успешно работает уже два года и направлен на профилактику и снижение смертности от злокачественных новообразований.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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Николай Потекаев, директор Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы прокомментировал: "На базе нашего центра мы успешно реализовали проект по эффективному выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразований кожи у жителей города Москвы. Нами создана комплексная система скрининга и выявления меланомы кожи, налажена четкая маршрутизация пациентов в рамках московской системы здравоохранения. За 2020 год в "Кабинеты профилактики злокачественных новообразований кожи" обратились более 100 тысяч пациентов, более чем у трех тысяч из них были выявлены подозрения на злокачественные новообразования".

В рамках проекта во всех 16 филиалах этого центра идет первичный прием граждан с различными новообразованиями кожи. В числе обратившихся за помощью были пациенты с диагнозом себорейный кератоз, акрохордон, меланоцитарный невус, дерматофиброма и рядом других нозологий.

Из 100 тысяч пациентов, более пяти тысяч направлены в Центр неинвазивной диагностики кожи на дообследование с использованием неинвазивных методов диагностики (дерматоскопия и видеодерматоскопия, фотокартирование кожных покровов с составлением карты и "паспорта кожи", высокочастотное УЗИ и др.). У трех тысяч человек были выявлены подозрения на злокачественные новообразования кожи. У подавляющего числа пациентов было подозрение на базальноклеточный рак кожи, а также меланому, плоскоклеточный рак кожи, болезнь Боуэна и др.

В рамках проекта центр сотрудничает с Городской клинической онкологической больницей №1 и Городской клинической больницей им. С.П. Боткина, куда направляются пациенты для консультации с врачом-онкологом. Подобная маршрутизация позволяет сократить сроки ожидания специализированной медицинской помощи по профилю "онкология", что способствует увеличению выживаемости пациентов со злокачественными новообразованиями.

Проект "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве" повышает качество выявления меланомы кожи на 1 и 2 стадиях, тем самым, улучшает прогноз и качество жизни пациентов. В Российской Федерации это первый проект по ранней диагностике и профилактике злокачественных новообразований кожи. В 2020 году проект был удостоен премии Москвы в области медицины.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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