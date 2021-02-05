В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа

Столичные следователи нашли и задержали пятерых подозреваемых в убийстве хореографа Натальи Прониной.

Как уже писала "РГ", 30-летнюю девушку расстреляли в декабре прошлого года у дома на Профсоюзной улице. Хореографа доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась.

На след злоумышленников удалось выйти благодаря грамотной работе экспертов, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК. Стрелок избавился от оружия, но оставил на нем следы. Так предполагаемого киллера вычислили, задержали и его подельников. По версии следствия, пятеро мужчин организовали убийство по найму. Также возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Все подозреваемые доставлены на допрос. Во время обысков нашли оружие и боеприпасы. Расследование резонансного преступления продолжается.