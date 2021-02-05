В суде начались слушания по делу об оскорблении ветерана Навальным

Мировой суд участка № 320 в пятницу начал слушания по существу по обвинению в клевете Алексея Навального. Из-за повышенного интереса журналистов мировой судья проведет выездное заседание в здании Бабушкинского суда Москвы. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией в здание суда пустили только аккредитованных заранее журналистов.

Игнат Сергеевич Артёменко. Фото: Из личного архива / RT

Первое предварительное слушание по этому делу прошло еще 17 августа, но потом 24 августа все заседания были отложены из-за госпитализации Навального. Кстати в свое сибирское "турне" блогер вылетел 13 августа, находясь под подпиской о невыезде, и фактически проигнорировал судебное слушание.

Как ранее корреспонденту "РГ" сообщили в прокуратуре Москвы, Алексей Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете - то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Военный билет Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

По версии следствия, Навальный 2 июня 2020 года на своих публичных персональных каналах в мессенджере Telegram и социальной сети Twitter, просмотр которых доступен неограниченному кругу лиц, перепостил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как считает следствие, под роликом Навальный опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку и заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию.

Таким образом, как отмечено в обвинительном заключении прокуратуры, своими действиями Алексей Навальный причинил моральный вред потерпевшему - ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артёменко.

На видео - показания ветерана Игната Артёменко, который он дал ранее в процессе следствия по уголовному делу о клевете.