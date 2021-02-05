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05.02.2021 09:03
Рубрика: Происшествия

В Воронеже завели дело после падения мужчины на коляску с младенцем

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Смерть ребенка, на которого с 17-го этажа упал студент одного из воронежских колледжей, расследуют в столице Черноземья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ, сообщили в ведомстве.

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Инцидент произошел накануне вечером. Установлено, что около пяти вечера жительница одного из домов вышла на прогулку с шестимесячным сыном. Когда женщина свернула с тротуара на проезжую часть, на коляску с ребенком внезапно свалился мужчина: по предварительным данным, он выпал из окна подъезда на 17 этаже.

В прокуратуре области отметили, что это 20-летний студент Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

- Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в СК по региону.

В тот же вечер следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, допросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ и прокуратурой Советского района.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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