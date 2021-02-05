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05.02.2021 23:00
Рубрика: Общество

Усатый нянь

В бесплатную Школу нянь в Москве записались мужчины
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 24(8375)
В столице с 15 февраля заработает бесплатная Школа нянь. Как сообщили специалисты центра "Моя карьера", среди студентов первого потока появились мужчины. А в сервисах подбора домашнего персонала уже констатируют приход молодых людей в профессию, которая недавно считалась только женской. Доля парней в сфере присмотра за детьми в Москве достигает уже 30 процентов.

Школа нянь бесплатна, поскольку на организацию занятий выделен грант "Москва - добрый город". Со студентами будут заниматься психологи, медики, специалисты по работе с особенными детьми. "Стать участником программы может любой желающий, - говорит директор городского центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец. - Особенно это актуально для людей среднего и старшего возраста, которые уже накопили богатый опыт общения с детьми и лучше понимают меру ответственности". По итогам занятий и экзаменов студенты получат сертификаты, и это повысит их шанс на трудоустройство. Возраст "абитуриентов" не важен. Как и пол - как только открылась запись, мужчины тоже стали регистрироваться на бесплатные занятия. "Раньше в гувернеры шли мужчины постарше, а теперь среди нянь встречаются и студенты, и недавние выпускники вузов", - рассказала "РГ" основатель и руководитель партнерского сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова.

Фото: Getty Images
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Для парней - это отличное подспорье: ведь средний заработок нянь в Москве - 350 рублей в час или 60 тысяч в месяц на фуллтайме. Это очень неплохие деньги для молодых людей и отличный опыт для выпускников педагогических вузов, добавила Наталия Линькова. И самое удивительное, что родители весьма охотно берут нянь-мужчин. "Наши ребята доказывают, что легко находят общий язык с "девочками-пацанками", - отмечает руководитель сервиса. - Но не только.

Например, мужчины успешно работают с грудничками и особенными детьми. А один из парней стал незаменимым человеком в семье, где растет мальчик с синдромом Дауна".

Мужчинам, как и дамам-няням, предстоит пройти целый курс обучения, который стартует на площадках центра "Моя карьера".

Он включает лекции, практические занятия, групповую работу, домашние задания, а также стажировку в детской игровой комнате в самлм центре. Студенты узнают, как обеспечить безопасность детей дома, на работе, в местах большого скопления людей, какие бывают кризисы детского возраста, как развивать у ребенка эмоциональный интеллект. и многое другое.

Значительный пласт образовательного цикла посвящен детским болезням и травмам, особенностям работы с особенными детьми.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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А по итогам аттестации слушатели курсов получат специальные сертификаты, если успешно сдадут экзамены и будут активно участвовать в занятиях.

Этот курс в 2021 году особенный, говорят в "Моей карьере". Ведь теперь в программу добавлена специализация "Автоняня". Сейчас многие родители хотят, чтобы няня у них (не важно, мужчина или женщина) были с водительскими правами. Дети сейчас очень мобильны, ездят то на одни занятия, то на другие.

И важно, чтобы надежный водитель и гувернер были в одном лице.

В регионах Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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